Valanga in zona Chamonix, almeno 1 morto

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Almeno uno scialpinista è morto, travolto da una valanga sul gruppo delle Aiguilles Rouges nella zona di Chamonix, sul lato opposto della val d'Arve rispetto al versante francese del Monte Bianco, in Alta Savoia. Lo scrive il sito di Le Parisien. La vittima, scrive il giornale francese, è una guida alpina di 58 anni che fa parte del soccorso alpino locale. Altre tre persone sono invece rimaste ferite in maniera non grave.