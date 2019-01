Usa, trovata tredicenne sparita mesi fa

YRV-SAV

(ANSA) - NEW YORK, 11 GEN - E' stata ritrovata viva la ragazzina di 13 anni scomparsa il 15 ottobre, la stessa notte in cui i suoi genitori sono stati rinvenuti morti nella loro casa di Barron, in Wisconsin. Lo ha annunciato il dipartimento dello sceriffo in un post su Facebook. Jayme Closs, come riportano i media Usa, è stata trovata malnutrita, con i capelli arruffati e scarpe troppo grandi per lei: la teenager è riuscita a fuggire dal suo rapitore e ha cercato aiuto bussando a una casa, in una cittadina a quasi 100 km dalla sua. Le autorità hanno fatto sapere che un sospetto è in custodia.