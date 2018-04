Usa: test paternita' vittima 11/9

YLD-PEN

(ANSA) - NEW YORK, 20 APR - Un frammento osseo di una vittima dell'11/9 sarà usato per un test di paternità. Lo ha ordinato un giudice di Manhattan per stabilire se un presunto figlio illegittimo ha diritto ad un eredità di un milione di dollari. Il frammento osseo appartiene a Michael Morgan Taylor e se il test risulterà positivo Austin Rutherford Colby, 24 anni, del Texas, avra' diritto ad una porzione dei beni del padre.Secondo quanto scrive il New York Post, Taylor era un broker e aveva 42 anni quando rimase ucciso nell'attacco alle Torri Gemelle del 2011. Il tabloid scrive anche che l'uomo aveva avuto una relazione con una donna di colore ma si era rifiutato di ammettere la paternità del bambino per vergogna. Contraria alla decisione del giudice la famiglia della vittima.