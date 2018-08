Usa: Stormy batte Melania su Vogue

BN-RF

(ANSA) - NEW YORK, 29 AGO - Stormy Daniels batte Melania Trump conquistando le pagine di Vogue e gli scatti di Annie Leibovitz. La pornostar, il cui silenzio su un rapporto sessuale con il tycoon e' stato pagato da Michael Cohen, allora avvocato del presidente Donald Trump, a fine campagna elettorale 2016, e' al centro di un servizio patinato che la più celebre rivista di moda del mondo pubblica sul suo numero di ottobre. A immortalare l'attrice di film per soli uomini il cui vero nome e' Stephanie Clifford, e' stata la maga dell'obiettivo Leibovitz che ha al suo attivo copertine celebri con First Lady e dive di Hollywood. Melania, nei quasi due anni dall'elezione del marito, e' stata finora snobbata da Vogue. L'ultima volta che la ex modella ha occupato le pagine della rivista diretta da Anna Wintour e' stato nel 2005 quando Vogue le dedico' la copertina con un servizio di 14 pagine imperniato sull'abito da sposa da centomila dollari di Christian Dior indossato alle nozze con Trump a Mar-a-Lago.