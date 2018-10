Usa, l’incubo pacchi bomba continua Recapitati anche a Biden e De Niro

WASHINGTON Su Twitter impazza l’hashtag #MAGABomber, con riferimento allo slogan «Make America Great Again» coniato da Donald Trump. E anche gli ultimi della serie di pacchi bomba che tiene in ansia l’America sono indirizzati a chi non ha mai risparmiato critiche al tycoon: la star di Hollywood Robert De Niro e l’ex vicepresidente Usa Joe Biden, che allungano una lista con i nomi di Hillary Clinton, Barack Obama, George Soros, Eric Holder, la deputata Maxime Waters e l’ex capo della Cia e commentatore della Cnn John Brennan. Con i due inviati a Biden, gli ultimi in ordine di tempo scoperti in un centro di smistamento della posta, sale a 10 il numero dei plichi esplosivi ritrovati. L’ottavo è quello che ha causato un’altra mattinata di caos a Manhattan, all’indirizzo di Tribeca dove si trovano la società di produzione di De Niro e il ristorante di cui è proprietario. E di pacchi sospetti ce ne potrebbero essere altri in giro, avverte l’Fbi, che segue la pista della Florida. Dalle indagini preliminari emerge come gli ordigni sarebbero stati spediti dalla Florida. In tutto il Paese, a meno di due settimane dal voto per le elezioni di midterm, la psicosi terrorismo cresce e la caccia all’Unabomber è aperta. Con Trump che è costretto a difendersi. «Vergognoso accusare il presidente», ha detto la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders. •