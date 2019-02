DRZ

(ANSA) - NEW YORK, 16 FEB - Beto O'Rourke ha avviato contatti con gli strateghi democratici in vista di una sua probabile candidatura alle elezioni del 2020. Lo riportano i media americani citando alcune fonti, secondo le quali O'Rourke, star del partito democratico, è personalmente impegnato nelle discussioni su come dar forma alla sua possibile campagna.