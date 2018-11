Ue in allarme, scoperte 51 nuovi tipi di droghe

ROMA Sintetizzate in laboratorio, vendute soprattutto via web e consumate dai giovani. In Europa nel solo 2017 sono stati scoperti 51 nuovi tipi di droga, una a settimana. Per contrastare questo mercato di sempre nuove sostanze psicoattive sono appena entrate in vigore nell’Unione Europea norme più severe, «che proteggeranno meglio tutti i cittadini, soprattutto i più droghe pericolose», secondo Dimitris Avramopoulos, commissario dell’Unione Europea per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza. Da cannabinoidi a oppiodi e catinoni: la vendita online ha facilitato negli ultimi dieci anni la diffusione di nuove molecole sintetiche «pseudo legali», o meglio non ancora vietate, che producono l’effetto delle droghe illegali. A fine 2017, l’Osservatorio Europeo delle Tossicodipendenze (Oedt) ne ha monitorato oltre 670, rispetto alle circa 350 del 2013. E la diffusione aumenta soprattutto tra i giovanissimi. Secondo l’ultima Relazione al Parlamento sulle Tossicodipendenze in Italia, il 13,9% degli studenti ossia circa 360.000 ragazzi, ha riferito di aver utilizzato almeno una volta nel corso della propria vita una o più delle cosiddette nuove sostanze psicoattive con un aumento del 2% rispetto al 2016. «Si tratta», ha dichiarato Dimitris Avramopoulos, «di sostanze sintetiche spesso altamente tossiche, che diventano ancor più pericolose in mercati che si adattano e cambiano con facilità. Per questo motivo servono strumenti giuridici e operativi efficaci che consentano un’azione più rapida per vietare queste sostanze in tutta l’Unione Europea ed evitare in questo modo gravi danni alla salute e in alcuni casi persino la morte». NUOVE NORME. Le nuove norme comunitarie, entrate in vigore il 23 novembre scorso, vanno appunto in questa direzione: riducono i tempi tra l’identificazione di una nuova sostanza psicoattiva pericolosa e l’introduzione del relativo divieto e accelerano le procedure di valutazione dei dati. Nel pacchetto legislativo è inclusa inoltre la direttiva Ue 2017/2103 che consente di classificarle tra gli «stupefacenti». «Questo meccanismo legale più rapido», ha affermato il direttore dell’Osservatorio europeo Alexis Goosdeel, «ci aiuterà a tenere il passo con il fenomeno e ad assicurare che vengano intraprese azioni tempestive per proteggere la salute pubblica». Ha lo stesso obiettivo di facilitare la perseguibilità dello spaccio di sostanze che continuamente vengono immesse nel commercio illegale, il recente decreto del ministero della Salute che ha aggiornato le tabelle collegate al Testo unico sulle droghe introducendovi dodici nuove sostanze psicoattive, ora vietate per legge. •