Twitter sospende 284 account

(ANSA) - MENLO PARK (CALIFORNIA), 22 AGO - Twitter ha sospeso 284 account con il sospetto di "manipolazione coordinata", molti dei quali sembrano essere originati in Iran. L'annuncio del social network segue quello di Facebook che ha rimosso 652 profili considerati falsi e implicati in comportamenti considerati di 'disturbo' in vista delle elezioni di midterm negli Stati Uniti il prossimo novembre.