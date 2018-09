Trump, sull'Iran l'Ue si comporti bene

CU

(ANSA) - NEW YORK, 26 SET - "Spero che l'Europa si comporti molto bene": cosi' Donald Trump ha risposto a chi gli chiedeva di commentare i tentativi posti in atto dalla Ue per bypassare le sanzioni all'Iran. "Vedremo...", ha aggiunto il presidente americano. "Non dobbiamo mai permettere che un regime come quello dell'Iran abbia armi nucleari", ha insistito Trump intervenendo al Consiglio di sicurezza dell'Onu da lui presieduto per la prima volta. "Chi aggira sanzioni subirà serie conseguenze", ha aggiunto Trump.