Trump, 'nessuna collusione con Mosca'

(ANSA) - NEW YORK, 16 FEB - Nessuna collusione con Mosca: lo ribadisce il presidente americano Donald Trump su Twitter commentando gli ultimi sviluppi sul Russiagate. "La Russia - scrive - ha iniziato la sua campagna anti-americana nel 2014, ben prima che io annunciassi la mia candidatura alla presidenza. I risultati delle elezioni non sono stati influenzati. La campagna di Trump non ha fatto niente di sbagliato. Nessuna collusione!".