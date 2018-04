Trump invita Putin a Casa Bianca

CU-DAC

(ANSA) - NEW YORK, 2 APR - Donald Trump durante un colloquio telefonico con Vladimir Putin ha invitato il leader del Cremlino a Washington, proponendo un summit Usa-Russia alla Casa Bianca. Lo riportano alcuni media americani e la notizia e' confermata da uno dei portavoce del presidente russo, Yury Ushakov, citato dall'Interfax. Fonti dell'amministrazione Usa non smentiscono ma sottolineano come ancora non vi sia nessun evento pianificato. L'invito di Trump a Putin è arrivato durante la telefonata tra i due leader del 20 marzo scorso.