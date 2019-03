Trump contro satira in tv su di lui

SAV

(ANSA) - WASHINGTON, 17 MAR - Il presidente americano Donald Trump minaccia i programmi satirici televisivi che lo criticano: "E' davvero incredibile che show come Saturday Night live, non divertenti, senza talento, possano spendere tutto il loro tempo colpendo la stessa persona (me), ripetutamente, senza neppure una menzione dell''altra parte'", ha twittato, evocando un intervento della commissione elettorale federale e/o della Federal Communications Commission (Fcc).