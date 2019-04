Trump chiese di chiudere confine Messico

CU

(ANSA) - WASHINGTON, 13 APR - Donald Trump avrebbe chiesto privatamente a Kevin McAleenan, nominato ministro della sicurezza nazionale pro tempore dopo il licenziamento di Kirstjen Nielsen, di chiudere il confine con il Messico, promettendogli che in caso di violazione della legge e di problemi con la giustizia gli avrebbe concesso la grazia. Lo rivela il New York Times, spiegando che la conversazione si riferisce alla settimana scorsa, quando ancora McAleenan era a capo dell'agenzia federale che si occupa della sicurezza delle frontiere. Il dipartimento però smentisce: il presidente - replica in una nota - non ha mai "indicato, chiesto, ordinato o indotto" Kevin McAleenan a fare alcunchè di illegale".