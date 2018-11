Trump attacca Macron insulto esercito Ue

PA

(ANSA) - WASHINGTON, 9 NOV - Un'insulto: cosi' Donald Trump su Twitter, mentre e' in volo verso Parigi, definisce la proposta di Emanuel Macron di costruire un esercito europeo per proteggersi da Stati Uniti, Cina e Russia. "Forse l'Europa dovrebbe prima pagare la sua giusta quota alla Nato mantenuta in gran parte dagli Stati Uniti!, attacca il presidente americano. In un'intervista di due giorni fa a Europe 1 Macron aveva ribadito che l'Europa non potrà difendersi senza "un vero esercito europeo". Dobbiamo "proteggerci - aveva detto - nei confronti della Cina, della Russia e anche degli Stati Uniti d'America", accennando alla decisione americana di ritirarsi dal trattato di disarmo nucleare degli anni Ottanta.