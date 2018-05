Tra Iva e «manovrina» conti pubblici a rischio

ROMA Disinnescare le clausole di salvaguardia, approvare una manovra da presentare all’Europa nei tempi stabiliti ed evitare a tutti i costi di far anche solo aleggiare lo spettro dell’esercizio provvisorio. Sarebbero innanzitutto questi gli obiettivi di un governo di tregua, in grado di «sminare» gli effetti recessivi dei potenziali aumenti dell’Iva e di scongiurare da una parte la reazione incontrollata dei mercati, rimasti finora sostanzialmente benevoli di fronte all’incertezza politica italiana, e dall’altra la reprimenda di Bruxelles, dove il giudizio è rimasto al momento sospeso in attesa che Roma riesca in qualche modo a sbloccare lo stallo post-elettorale. Nonostante le differenze di vedute tra il governo italiano e i commissari europei, più che una pagella dalla Commissione è infatti arrivata finora solo una fotografia dello stato dell’arte, senza esplicite richieste di aggiustamento da tradurre in una «manovrina» estiva. Tanto più che le previsioni sui conti pubblici pubblicate lunedì e commentante dal commissario agli affari economici Pierre Moscovici hanno già incorporato la sterilizzazione degli aumenti Iva. Calcolando per l’Italia un indebitamento netto dell’1,7% nel 2019, la Commissione ha dato per scontato che le clausole saranno disinnescate. In realtà, guardando al quadro tendenziale presentato nel Def, con un deficit per il 2019 calcolato dal Ministero dell’Economia allo 0,8% a legislazione vigente, disinnescare i 12,4 miliardi di aumenti Iva solo utilizzando la leva dell’indebitamento significherebbe portarlo fino all’1,5%. Cioè ad un livello comunque in lieve miglioramento, secondo il punto di vista italiano, rispetto all’1,6% previsto come risultato del 2018. Non è affatto detto in ogni caso che per cancellare i rialzi sia poi effettivamente utilizzato solo il deficit. Finora i governi Pd lo hanno fatto solo in parte, cercando altrove, per esempio nella lotta all’evasione e nella «spending review», altre forme di copertura. L’essenziale, innanzitutto per il Quirinale, è però che in autunno l’Italia non si faccia trovare impreparata o che si trovi in situazioni limite come quella del 2011 quando, approvata in fretta e furia la Finanziaria dell’ultimo governo Berlusconi, l’esecutivo Monti fu poi costretto a dicembre a varare una manovra aggiuntiva da 30 miliardi. Per questo in Parlamento c’è anche chi ipotizza addirittura prima dell’estate un decreto legge per scongiurare gli aumenti delle tasse. Il caos politico sta però ingarbugliando la situazione, al punto che anche l’iter parlamentare del Def sembra allungarsi per prendere tempo. La prossima settimana, a partire da martedì, è prevista una lunga serie di audizioni e in Aula non si arriverebbe prima del 18 maggio, Resta il fatto che dal nodo delle risoluzioni sul Def a quello della manovra di bilancio da presentare ad ottobre l’ orologio che scandisce gli appuntamenti dei conti pubblici non si ferma e si intreccia con i tempi della politica: dalla formazione del governo all’eventualità di un ritorno alle urne. Alcune date possono slittare, altre sono tassative e il loro mancato rispetto, oltre ad avere effetti pratici, può provocare le reazioni dei mercati. Un appuntamento molto atteso resta quello del 23 maggio quando la commissione europea, dopo la diffusione delle nuove stime macro economiche, renderà note le raccomandazioni sui conti pubblici dei singoli Paesi. In assenza di un governo, l’ipotesi è che non ci siano indicazioni particolari per l’Italia. Il nostro Paese si era impegnato a portare a termine una correzione dello 0,3%: un buco che se colmato vale circa cinque miliardi e richiederebbe una «manovrina» che per ora Bruxelles non appare intenzionata a chiedere. Altro appuntamento a fine giugno sarà il Consiglio europeo che discuterà le regole di bilancio: l’Italia contesta alcune modalità di calcolo utilizzate dall’Ue che impattano negativamente sui conti. L’occasione sarà anche quella per avviare una discussione per la revisione delle regole fiscali. •