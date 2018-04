Toronto, furgone falcia i passanti: nove morti

NEW YORK Terrore a Toronto, in Canada, dove un furgone bianco all’ora di pranzo è piombato sul marciapiede di una delle vie più affollate della città travolgendo i passanti. Gli investigatori hanno subito dichiarato che l’incidente «appare un atto deliberato». Anche perché la scena che si è trovato davanti chi passava da quelle parti lasciava pochi dubbi, con tantissime persone in terra, insanguinate, alcune delle quali ricevevano i soccorsi e altre invece, raccontavano i testimoni, sembravano esamini. In tarda serata il vice capo della polizia Peter Yuen, ha confermato che il bilancio finale della tragedia faceva registrare nove morti e sedici feriti. L’uomo che era alla guida del mezzo dopo aver investito la folla si è dato alla fuga, ma la sua corsa sarebbe stata bloccata dalla polizia dopo circa un chilometro, quando è stato circondato dagli agenti che sono riusciti ad arrestarlo senza sparare un colpo. Anche se alcuni testimoni raccontano di aver visto l’uomo estrarre una pistola e puntarla verso i poliziotti. Ma anche questo particolare non era ancora stato confermato, come nulla si sa ancora dell’identità del guidatore fermato. Altissima la tensione nella metropoli canadese dove in questi giorni sono in corso i lavori di alcuni G7 ministeriali, come quello dei ministri degli Esteri e quello dei ministri dell’Interno, a cui partecipano sia Angelino Alfano sia Marco Minniti. Anche se la sede di questi eventi dista circa 30 chilometri dal luogo dell’incidente. Gli investigatori al momento non azzardano ipotesi, spiegando come tutte le piste vengono seguite, dal semplice incidente a quella di un possibile attacco premeditato. Ci sono però i racconti di alcuni testimoni che descrivono il furgone «inseguire ad una ad una le sue vittime una volta salito sul marciapiede». Intanto la Farnesina sta verificando in queste ore se ci siano italiani coinvolti nell’incidente. La zona in cui è avvenuto il tutto è una zona commerciale ma anche sede di molti uffici, e tanta gente che era in strada era proprio in pausa pranzo. •