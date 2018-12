Strasburgo, non si può uscire da PE

LDN

(ANSA) - STRASBURGO, 12 DIC - "Cari deputati, cari colleghi la prefettura ci ha informati che non possiamo ancora uscire dall'edificio" del Parlamento europeo. "Prima sarà evacuato un altro sito e poi sarà la volta del Parlamento europeo. Lo rende noto la sicurezza dell'Eurocamera. "Il centro" di Strasburgo "non è ancora messo in sicurezza e accessibile", precisa la nota.