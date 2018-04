Sparisce insieme ai figli e chiama la moglie: «Ora siamo in Tunisia»

Alla fine è arrivato dove aveva pianificato di andare, il tunisino scappato da Bolzano domenica scorsa con i figli piccoli. Grazie ad una videochiamata che ha raggiunto ieri mattina la moglie Rosa Mezzina, 28 anni di Bolzano, si sa che Jamel Methenni è in Tunisia. L’uomo ha voluto informare la moglie che è nella sua terra d’origine e che i bambini, 4 e 2 anni, stanno bene. Methenni, in procinto di separarsi dalla moglie, avrà pensato che ritornare a casa, in Tunisia, e farsi aiutare a crescere i figli dalla famiglia d’origine sarebbe stata l’unica soluzione. Ha preso il suo furgone, raccolto alcuni indumenti, caricato i figli ed è partito. Dopo sette giorni di silenzio, la madre ha potuto parlare con i figli. «I bambini mi hanno detto che sentivano la mia mancanza e che stavano giocando. Comunque erano contenti, mi mandavano baci», ha detto Mezzina. «La cosa più importante che mi hanno detto è che stavano bene», ha aggiunto fra le lacrime. L’avvocato della donna, Nicodemo Gentile, si rivolge al padre che nella videochiamata dalla Tunisia «non ha usato toni preoccupanti» e sembrava tranquillo. «Facciamo un appello al papà, al suo buon senso, per risolvere la cosa in modo pacifico, non traumatico per i bambini, perché questi sono problemi che si possono risolvere, non sono gravissimi. Rosa è qua e l’aspetta», ha concluso. Sulla legislazione tunisina è intervenuto il referente dell’associazione famiglie tunisine di Bolzano, Harrabi Ferjani, sostenendo che «la nuova legislazione tunisina è molto severa e stabilisce che entrambi i genitori hanno pari diritti. Se la moglie va in Tunisia e prende un avvocato, quell’uomo se la vede brutta», ha dichiarato Ferjani. In caso di ritorno in Italia Methenni «dovrebbe affrontare una situazione giudiziaria», evidenzia Gentile «perché sono diversi i reati che gli potrebbero essere contestati, dalla sottrazione di minori al sequestro, ma se dà segni di volersi riconciliare, tutto si può risolvere», ha sottolineato l’avvocato. Methenni con ogni probabilità deve aver trovato il sostegno di amici. L’uomo sarebbe riuscito ad arrivare in Tunisia grazie ai passaporti tunisini dei figli, che aveva avuto dal suo Consolato.