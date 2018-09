Siria: Putin, misure per nostri militari

BGN

(ANSA) - MOSCA, 18 SET - Israele, al contrario di quanto accaduto nel caso della Turchia, "non ha abbattuto deliberatamente" il nostro aereo nei cieli della Siria. Lo ha detto Vladimir Putin dopo i colloqui con Viktor Orban, sottolineando che si tratta del risultato di "tragiche circostanze". Putin ha però messo in chiaro che in Siria "verranno intrapresi passi che tutti noteranno per mettere in sicurezza le nostre strutture e i nostri militari".