Salvini all’attacco delle Ong: «Da oggi si cerchino altri porti»

ROMA Appena i suoi uffici gli comunicano che due navi umanitarie di associazioni tedesche, ma con bandiera olandese, Seefuchs e Lifeline, si trovano di fronte alle coste libiche pronte a caricare migranti, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini avverte: «Sappiano questi signori che l’Italia non vuole più essere complice del business dell’immigrazione clandestina, e quindi dovranno cercarsi altri porti dove dirigersi». «Fascista», la replica della Lifeline, poi cancellata da twitter. L’offensiva di Salvini prosegue dunque senza tregua. L’obiettivo è eliminare le navi umanitarie dal Canale di Sicilia. Una strategia avviata già lo scorso anno dal suo predecessore Marco Minniti con il sostegno di alcune procure siciliane. Codice di condotta e sequestri giudiziari hanno così portato a una drastica riduzione dei mezzi delle Ong che nei primi mesi del 2017 erano stati responsabili del 40% dei salvataggi complessivi: delle 12 navi presenti in quel periodo si è scesi alle attuali tre. Anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, è duro e chiede all’Olanda di far rientrare le due navi che violano «il codice di condotta perché non hanno mezzi e personale adatti a salvare un gran numero di persone». Ma dalla rappresentanza olandese presso la Ue precisano: «Non si tratta di Ong olandesi, né sono imbarcazioni registrate in Olanda». Nel corso della giornata le due navi umanitarie non sono però intervenute, anche se Lifeline ha fatto sapere di aver assistito 118 migranti in difficoltà su un gommone che sono stati presi a bordo dal mercantile Viking Amber. L’operazione, coordinata da Roma, si concluderà con il trasbordo dei naufraghi su motovedette della Guardia costiera che arriveranno in Italia oggi. Dal canto suo, la Chiesa italiana con i suoi vescovi chiede umanità, salvaguardia delle vite, rispetto dei diritti nella questione dei migranti. Il presidente della Conferenza episcopale Italiana, Gualtiero Bassetti, in un messaggio sottolinea: «Crediamo nella salvaguardia della vita umana: nel grembo materno, nelle officine, nei deserti e nei mari. I diritti e la dignità dei migranti, vanno tutelati e difesi. Sempre». •