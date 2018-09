Rihanna nominata ambasciatrice Barbados

RF-PEN

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Il governo delle Barbados, suo paese d'origine - l'isola-nazione delle Piccole Antille tra i Caraibi e l'Oceano Pacifico - ha nominato la regina del pop Rihanna "Ambasciatrice Straordinaria e Plenipotenziaria". Lo riporta la Bbc. Entusiasta la risposta di Rihanna - nome completo Robyn Rihanna Fenty : "Non potrei essere più orgogliosa di assumere un ruolo così prestigioso nel mio paese d'origine. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro con il primo ministro Mottley ed il suo team per reinventare le Barbados". Non si tratta di una carica meramente onorifica, ma di un incarico vero e proprio che conferisce alla cantante la "responsabilità specifica per la promozione dell'istruzione, del turismo e degli investimenti sull'isola".