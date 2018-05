Referendum su aborto libero Gli irlandesi scelgono il «sì»

DUBLINO Un giorno «storico», agli occhi di molti. Di sicuro un passaggio destinato a segnare un’epoca tanto per i vincitori quanto per gli sconfitti, e soprattutto per le donne. L’Irlanda, terra di secolari radici cattoliche incamminata dietro il resto d’Europa verso la secolarizzazione, ha deciso ieri sull’aborto libero in un referendum che ha diviso la sua gente, ma che stando ai primi exit poll diffusi ieri sera (i risultati ufficiali sono previsti per oggi) è stato scelto dal 68% dei votanti. Solo il 32% avrebbe votato per mantenere lo status quo: in Irlanda fino a ieri l’aborto era un reato, a meno di grave pericolo di vita per la madre. Il voto serviva ad abrogare l’articolo 8 della Costituzione sulla tutela della vita del nascituro, introdotto nel 1983 per cementare il divieto di fatto dell’interruzione della gravidanza nel Paese, salvo casi eccezionali di pericolo diretto per la vita della madre. Un divieto che per anni ha significato viaggi all’estero per chi voleva abortire. La giornata di bel tempo, almeno per gli standard irlandesi, ha favorito una buona affluenza, come speravano i sostenitori del sì. I 6.500 seggi sono stati aperti alle 7 locali per chiudere alle 22 (le 23 in Italia). E il risultato ufficiale è atteso per oggi. Ieri i circa 3,3 milioni di elettori della Repubblica, da sempre indocile spina nel fianco della vicina Gran Bretagna, si sono affrontati su un tema che ha lacerato la coscienza nazionale, il tessuto sociale. Tutto deciso da un quesito secco, dall’alternativa sulle schede fra un sì e un no in gaelico e in inglese. Le previsioni non sono mai parse in bilico nelle settimane di una campagna referendaria pure animata da forti e diffuse contrapposizioni: fra aree urbane tendenzialmente favorevoli, donne in testa, e zone rurali a impronta antiabortista; ma anche fra generi, fra establishment e outsider, nonché fra una generazione e l’altra, con gli anziani più inclini verso il no, i giovani e l’età di mezzo verso il sì, e uno zoccolo duro non irrilevante di giovanissimi di nuovo attratto dagli argomenti pro-life. Il restringersi della forbice negli ultimi sondaggi qualche margine di suspense l’aveva del resto generato. •