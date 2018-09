Ragazza pachistana, Farnesina segue caso

PEN

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Il Ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, segue da vicino la vicenda della ragazza pakistana trattenuta in patria dalla famiglia contro la sua volontà. Lo sottolinea una nota precisando che "in considerazione della gravità di ciò che la giovane ha denunciato, la Farnesina sta acquisendo presso la Questura competente ogni utile elemento per verificare i fatti, al fine di valutare le modalità più appropriate per possibili interventi a tutela dei suoi diritti".