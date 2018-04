Putin da Erdogan Sul tavolo la Siria e il rilancio nucleare

ISTANBUL Nel primo viaggio all’estero dopo il plebiscito che lo ha riconfermato alla guida della Russia, Vladimir Putin vola da Erdogan. Il leader di Mosca è atterrato ad Ankara per una due giorni tra affari e diplomazia, in cui punta a blindare l’asse dell’est con Turchia e Iran sulla Siria. Oggi, nella capitale turca arriverà anche Hassan Rohani per il secondo vertice dei leader di Astana, dopo quello di novembre a Sochi, che potrebbe imprimere una nuova accelerazione alla cooperazione nel risiko siriano. Ad Ankara, intanto, Putin è sbarcato segnando un altro punto nella partita dell’influenza energetica regionale. Fianco a fianco con Recep Tayyip Erdogan, ha dato il via alla posa della prima pietra della prima centrale nucleare turca, che verrà realizzata nella provincia di Mersin dal gigante russo Rosatom per un costo stimato in 20 miliardi di dollari. Un affare colossale per entrambi i Paesi (è la più grande opera mai realizzata in Turchia) destinato a cementarne ulteriormente i rapporti. L’obiettivo è inaugurare il primo reattore entro il 2023, centenario della Repubblica. «Stiamo fondando il settore nucleare della Turchia», ha detto Putin accanto al «caro amico Erdogan». Del resto, per sostenere la sua crescita, Ankara ha sempre più fame di energia e per Mosca è già il secondo cliente di gas naturale. Oltre alla centrale di Akkuyu, che fornirà il 10% del suo fabbisogno, in costruzione c’è il gasdotto Turkish Stream. Tante le intese siglate nella settima riunione del Consiglio bilaterale di cooperazione di alto livello, che ha messo insieme ministri e alti funzionari, oltre ai capi di Stato maggiore. Con il summit blindato di oggi, per lo Zar potrebbe essere il momento di riscuotere il favore concesso al Sultano con il via libera alla conquista di Afrin. •