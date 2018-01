Puigdemont: 'Mi hanno sacrificato'

CEF

(ANSA) - MADRID, 31 GEN - "Penso ti sia chiaro che è finita. I nostri ci hanno scaricato. Perlomeno me". Questo lo sfogo dopo il rinvio della sua rielezione ieri dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont in un messaggio al deputato Toni Comin come lui in esilio in Belgio, secondo la tv privata spagnola Telecinco. L'emittente afferma di avere registrato il messaggio grazie ad una telecamera che si trovava dietro a Comin. Puigdemont secondo Telecinco scrive che "il piano della Moncloa trionfa" e che "viviamo gli ultimi giorni della Catalogna repubblicana".