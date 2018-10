Primo figlio per Pippa Gioia di Kate e William

LONDRA Pippa, la sorella della duchessa di Cambridge Kate Middleton, ha dato alla luce il suo primo figlio, un maschietto. William e Kate, secondo una dichiarazione diffusa da Kensington Palace, si sono detti «entusiasti» per la notizia. Pippa Middleton, 35 anni, ha sposato l’anno scorso l’amministratore di hedge fund James Matthews. L’annuncio è arrivato all’indomani della notizia che anche la duchessa del Sussex Meghan Markle e il principe Harry aspettano il loro primo figlio. Il figlio della sorella di Kate è nato alle 13.58 di lunedì ed è, secondo le notizie diffuse dai media londinesi, un maschietto di 4 chili. Il parto è avvenuto nell’ala privata del St.Mary’s Hospital di Londra, la Lindo Wing dove anche Kate ha partorito i suoi tre figli. La notizia si è diffusa quando il marito di Pippa, James Matthews, è stato visto correre all’ospedale con la valigia che tutte le mamme preparano già settimane prima del parto, ed è stata poi confermata insieme con il fatto che entrambi, mamma e figlio, stanno bene. Dunque il piccolo è nato nello stesso giorno in cui è arrivata l’ufficialità della gravidanza di Meghan Markle, e Kate Middleton e il principe William sono dunque diventati zii del primo nipotino del quale, ovviamente, non si conosce ancora il nome: un portavoce di Kensington Palace ha riferito che «il duca e la duchessa di Cambridge sono emozionati per Pippa e James». La sorella di Kate, 35 anni, soltanto venerdì 12 ottobre aveva partecipato insieme al marito al matrimonio della principessa Eugenia: splendida in un abito di lana verde con cappello, Pippa aveva mostrato orgogliosamente il pancione ormai all’ultimo mese di gravidanza, ma nessuno si sarebbe aspettato il parto a così breve distanza di tempo. La famiglia reale, in senso allargato, si espande: dopo i tre figli di Kate e William, George, Charlotte e Louis, è arrivato il primo nipotino da Pippa Middleton e James Matthews, mentre per la primavera del 2019 è attesissimo il primogenito di Meghan Markle e del principe Harry, che in questi giorni concitati a causa dell’annuncio della gravidanza sono in visita in Australia, tenendosi così lontani dai riflettori che inevitabilmente, a Londra, sono sempre puntati sulla nuova generazione della casa reale britannica. •