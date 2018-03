Ponte Miami,erano state denunciate crepe

DRZ

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAR - Un ingegnere che aveva lavorato al ponte crollato a Miami aveva lanciato l'allarme nei giorni scorsi: aveva lasciato un messaggio alla segretaria telefonica di un dipendente del Dipartimento dei Trasporti. Nel messaggio denunciava delle crepe nel ponte ma allo stesso tempo precisava che non c'erano problemi di sicurezza. "Delle riparazioni andranno fatte, ma da un punto di vista della sicurezza non vediamo problemi. Ovviamente le crepe non sono una cosa positiva e qualcosa andrà fatto per ripararle" ha detto l'ingegnere Danney Pate nel messaggio lasciato alla segreteria telefonica. Il dipendente del Dipartimento dei Trasporti era però fuori e avuto modo di ascoltare il messaggio solo venerdì, ovvero dopo il crollo.