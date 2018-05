Pedofilia, il Papa vuole chiarezza sui casi in Cile

CITTÀ DEL VATICANO Lo scandalo pedofilia in Cile che imbarazza la Curia vedrà la prossima settimana un altro capitolo, forse quello decisivo. Papa Francesco vuole chiarire le responsabilità di ciascuno e chiederà conto dei casi coperti e insabbiati e c’è attesa per l’incontro in Vaticano da martedì a giovedì prossimo tra il Pontefice e 33 vescovi che arriva dopo la missione dell’inviato dello stesso Bergoglio, monsignor Charles Scicluna, in Cile, e dopo che il Papa ha visto le vittime. Il Pontefice aveva incontrato nei giorni scorsi tre delle vittime, Juan Carlos Cruz, James Hamilton e Josè Andres Murillo. Loro avevano puntato il dito non tanto contro il «carnefice», il reverendo Fernando Karadima, autore di molti abusi, ma contro tutti coloro che nella Chiesa lo avevano, negli anni, coperto. «Siamo stati uccisi due volte», avevano detto a Roma. Ora è la volta dei vescovi. Ci sarà monsignor Juan Barros, il vescovo di Osorno, figlio spirituale dello stesso Karadima, per il quale è stata forte la protesta delle vittime durante il viaggio del Papa in Cile all’inizio dell’anno. Ma ci saranno anche tutti gli altri, compreso il cardinale Francisco Javier Errazuriz, tra i collaboratori più stretti di Papa Francesco nella riforma della Curia. Gli incontri, si terranno nell’Auletta dell’Aula Paolo VI. «Il Santo Padre ritiene necessario esaminare approfonditamente cause e conseguenze, così come i meccanismi che hanno portato in alcuni casi all’occultamento e alle omissioni nei confronti delle vittime» si sottolinea nella nota della Santa Sede. •