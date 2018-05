Tornano morte e terrore a Parigi: un uomo ha ucciso a colpi di coltello una donna e ha ferito altre 8 persone, due gravemente, gridando ’Allah Akbar!’. L’attentatore è stato poi ucciso dalle forze dell’ordine. L’Isis ha rivendicato l’attacco. Per il presidente Macron, "la Francia paga ancora una volta il prezzo del sangue, ma non cede un millimetro ai nemici della liberta".

Il ministro degli Interni francese Gérard Collomb ha fatto visita in ospedale alle persone ferite e ha assicurato che "sono fuori pericolo". Le persone ancora in ospedale sono 4: si tratta di due feriti gravi, un uomo di 34 anni che era stato trasportato d'urgenza al Georges Pompidou, e una donna di 54 anni, e due feriti in modo lieve, una 26enne e un 31enne. La persona uccisa è un uomo di 29 anni. La vittima stava passeggiando in rue Monsigny quando è stato aggredito dall'assalitore con un coltello. L'uomo ha colpito in tutto otto persone.

