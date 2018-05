Pakistan: elezioni legislative il 25/7

SAL-YTA

(ANSA) - ISLAMABAD, 27 MAG - Si terranno il 25 luglio prossimo in Pakistan le elezioni legislative a livello nazionale e provinciale. Lo ha annunciato la presidenza della repubblica ad Islamabad. Giorni fa la Commissione per le elezioni del Pakistan (Ecp) aveva chiesto al capo dello Stato, Mamnoon Hussain, di indire ufficialmente le elezioni per un giorno fra il 25 ed il 27 luglio e la scelta è caduta sul primo dei giorni proposti. Il mandato dell'attuale Parlamento nazionale e delle Assemblee provinciali scade alla fine di maggio e secondo la Costituzione pachistana il voto deve avvenire entro i 60 giorni successivi. L'appuntamento elettorale è molto atteso perché dovrà dire quanto ha sofferto il partito al governo (Pml-N) dalla decisione della Corte suprema, adottata nel luglio 2017, di impedire all'ex premier Nawaz Sharif di ricoprire a vita cariche pubbliche.