Pacchi esplosivi, arrestato un uomo Nel suo furgone foto del presidente

WASHINGTON Preso l’Unabomber. L’America tira un sospiro di sollievo dopo che altri pacchi bomba intercettati ieri avevano aumentato l’allarme in tutto il Paese, a meno di due settimane dalle elezioni di Midterm. Nel giro di 48 ore l’Fbi ha arrestato quello che per adesso è considerato il principale sospettato, incastrato pare da tracce di Dna lasciate sui pacchi: è un uomo bianco di 56 anni, Cesar Sayoc, nato a New York, dove ha conservato vari legami, ma residente ad Aventura, vicino a Miami, Florida, da dove sono stati spediti molti dei pacchi. Ha alle spalle una storia piena di precedenti penali e arresti, anche per una minaccia bomba nel 2002. Rischia fino a 58 anni per il reato di «minacce a ex presidenti». Risulta registrato come repubblicano. Gli agenti lo hanno arrestato in un’officina e hanno sequestrato il suo furgone tappezzato di foto di Trump, simboli della presidenza Usa, bandiere americane e un adesivo offensivo verso la Cnn, destinataria di due pacchi esplosivi e uno dei bersagli preferiti del presidente, come tutti quelli cui erano indirizzati gli ordigni sospetti per posta: da Barack Obama a Hillary Clinton, dall’ex capo della Cia John Brennan al premio Oscar Robert De Niro, uno dei più critici nei confronti di Trump. Circostanze imbarazzanti per il presidente, che però alla Casa Bianca ha assicurato: «Lo perseguiremo con la massima severità prevista dalla legge», e ha ringraziato l’Fbi. •