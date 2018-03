Occidente unito contro Mosca Il Cremlino è pronto a reagire

LONDRA Non c’è «una spiegazione plausibile alternativa», quindi è colpa della Russia. In tribunale il ragionamento forse zoppicherebbe, ma sulla scena internazionale battuta da nuovi venti di bufera basta e avanza a Usa, Francia e Germania per fare blocco con il Regno Unito e puntare il dito contro Mosca per l’atroce attacco chimico perpetrato a Salisbury contro l’ex spia russa Serghei Skripal e sua figlia Yulia. Un attacco che nella dura dichiarazione a quattro, chiesta e ottenuta da Londra, viene condannato come «la prima offensiva con uso di un agente nervino in Europa dalla Seconda guerra mondiale, una violazione del diritto internazionale, e un’aggressione alla sovranità britannica che minaccia alla sicurezza di noi tutti». E nella giornata di oggi è prevista anche una telefonata tra il presidente Paolo Gentiloni e la premier britannica Theresa May. Nei contatti intercorsi in queste ore tra Palazzo Chigi e Downing Street è emersa la «forte solidarietà» del governo italiano al governo e al popolo britannico, così come ha sintetizzato anche il ministro degli Esteri Angelino Alfano ieri un una telefonata con il collega Boris Johnson. Le ritorsioni anti-russe annunciate dalla premier Theresa May (23 diplomatici espulsi, misure restrittive per funzionari e oligarchi considerati vicini a Vladimir Putin, stop ai contatti governativi di alto livello, boicottaggio dei Mondiali di Russia 2018 da parte dei dignitari del Regno) precedono le inevitabili contromosse del Cremlino: «Arriveranno presto, ve lo assicuro», ha fatto sapere ieri il ministro degli Esteri di Mosca, Serghey Lavrov, a cominciare dall’espulsione dei diplomatici britannici in Russia. E la portavoce del ministro Maria Zakharova sostiene che le accuse di Londra siano dettate da motivi politici interni alla Gran Bretagna. I numeri e il contesto non sono d’altronde da ordinaria amministrazione. Anzi, sono senza precedenti nel Vecchio Continente dalla fine del comunismo se si considera che Londra reagì nel 2006 alla morte di Aleksandr Litvinenko per contaminazione radioattiva al polonio con non più di quattro espulsioni. E segnalano un’escalation. La dichiarazione dei quattro alleati ne è un ulteriore indizio, per quanto Emmanuel Macron e Donald Trump vi siano stati trascinati: il primo dopo che un suo portavoce aveva domandato alla Gran Bretagna prove più convincenti della semplice assenza di alternative o della mancata risposta di Mosca alla richiesta di «chiarimenti» presentata da May in forma di ultimatum; il secondo a dispetto delle insistenti cautele a colpi di «sembra che siano stati i russi». In ogni modo carta canta. E nero su bianco i partner promettono di allinearsi al Regno Unito anche sul fronte delle sanzioni concrete, non senza aver chiesto prima alla Russia di «fornire all’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) una piena e completa informazione sul programma Novichok»: ovvero delle micidiali tossine concepite nei laboratori sovietici su cui sarebbe stata modellata la sostanza sparsa a Salisbury, a conferma di quella che l’intelligence di Sua Maestà accredita come una sorta di «firma» russa. •