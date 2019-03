Nave in avaria, costruita ad Ancona

DO-DO

(ANSA) - TRIESTE, 23 MAR - Consegnata a inizio 2017 dallo stabilimento navale Fincantieri di Ancona, la Viking Sky è la terza delle circa venti che l'armatore, Viking Ocean Cruises, ha acquistato e ordinato al gruppo triestino. Un numero altissimo per un solo committente, che ha deciso di farne una vera linea; pochi giorni fa è iniziata la costruzione della settima unità. La Viking Sky sarebbe in avaria a causa di un problema alla motorizzazione, una componente che viene scelta direttamente dall'armatore e che, nella fattispecie, non è stata fornita dalla Fincantieri. Si tratta, dunque, di una nave nuovissima ma fuori garanzia (solitamente limitata al primo anno di vita). La Viking Ocean Cruises, compagnia norvegese con sede negli Stati Uniti, è leader mondiale nelle crociere su fiume; da alcuni anni si è lanciata, come startup, e con Fincantieri come produttore, nel settore delle crociere marine. Il gruppo triestino costruisce per la Viking anche altre piccole navi, attraverso la controllata Vard. (ANSA).