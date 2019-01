Muro su Linea Blu, Israele al lavoro

Z10

(ANSAmed) - BEIRUT, 21 GEN - Le forze militari israeliane hanno ripreso oggi a costruire una barriera di cemento a ridosso della Linea Blu di demarcazione col Libano. Lo riferisce l'agenzia governativa libanese Nna, precisando che i lavori di costruzione sono ripresi nei pressi della località libanese di Adaysse, di fronte alla cittadina israeliana di Misgav Am. Fonti di stampa libanesi affermano che i lavori ripresi oggi non violano la Linea Blu mentre la settimana scorsa era tornata alta la tensione tra Libano e Israele perché le autorità di Beirut avevano accusato quelle israeliane di aver costruito parte della barriera in una posizione contestata della Linea di demarcazione indicata dall'Onu.