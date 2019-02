Mueller chiede 19-24 anni per Manafort

DRZ

(ANSA) - NEW YORK, 16 FEB - Il procuratore speciale per Russiagate, Robert Mueller, chiede una condanna fra i 19 e i 24 anni di carcere per Paul Manafort, l'ex responsabile per la campagna presidenziale di Donald Trump. La raccomandazione è stata presentata al giudice della Virginia chiamato a decidere sul caso. "Per un decennio Manafort ha ripetutamente violato la legge" afferma lo staff di Mueller nei documenti depositati in tribunale, sottolineando che Manafort è stato impegnato in truffa per nascondere milioni alle autorità americane.