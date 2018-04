Mosca, trasferire Skripal è come rapirli

YK2-PEN

(ANSA) - MOSCA, 10 APR - Un trasferimento segreto di Yulia e Serghiei Skripal in un altro paese, per esempio negli Stati Uniti, sarebbe una violazione del diritto internazionale e potrebbe essere interpretato come "un rapimento dei due russi o almeno come un loro isolamento": lo dichiara l'ambasciata russa in Gran Bretagna. Secondo il Sunday Times, a Serghiei e Yulia Skripal potrebbe essere offerto di trasferirsi negli Usa con nuove identità per evitare nuovi attacchi.