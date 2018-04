BGN

(ANSA) - MOSCA, 10 APR - "Non credo che vi sia il rischio di un conflitto armato fra la Russia e gli Usa in Siria". Lo ha detto Mikhail Bogdanov, vice ministro degli Esteri e inviato speciale di Putin in Medio Oriente. "Alla fine il buon senso dovrebbe prevalere sulla follia", ha aggiunto. Lo riporta la Tass.