Mosca, 2 anni per smentire chiaro fake

(ANSA) - MOSCA, 25 MAR - La conclusione del rapporto Mueller "non poteva essere diversa" ma è "sorprendente" che per arrivarci ci sia voluto "un team di 19 esperti legali, 40 agenti dell'Fbi, penalisti e altre persone" e che abbiano lavorato "per quasi due anni". "Cioè, per smentire un chiaro 'fake' ci sono voluti sforzi colossali e una quantità apparentemente piuttosto significativa di denaro dei contribuenti". Così il ministero degli Esteri in una nota, ripresa da Interfax.