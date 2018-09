Monito di Salvini: «Denuncerò le Ong che aiutano gli scafisti»

ROMA Nuovo braccio di ferro sui migranti. Aquarius si vede revocare la bandiera panamense e Medici senza frontiere, che con Sos Mediterranèe gestisce l’imbarcazione, accusa l’Italia di aver esercito pressioni su Panama. Ma il Viminale smentisce. Tutto questo a poche ore dal Consiglio dei ministri sul decreto sicurezza-immigrazione, finito in questi giorni sotto la lente per dubbi di costituzionalità. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha messo in guardia Aquarius, unica nave legata ad ong rimasta nel Mediterraneo. «Denuncerò per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina», ha detto, «chi aiuta gli scafisti. I trafficanti hanno ripreso a lavorare» con la «collaborazione di qualche ong. Tra queste Aquarius che ha intralciato il lavoro della guardia costiera libica, ignorando le indicazioni e dopo aver subìto la stessa decisione da Gibilterra, sta per essere cancellata dai registri navali di Panama». L’iter per toglierle la bandiera è partito il 21 settembre. Aquarius rischia di diventare così una nave «pirata». Ma la ricostruzione delle organizzazioni non governative è ben diversa. Nelle ultime 72 ore, dicono, la nave ha aiutato due natanti in difficoltà e adesso ha 58 persone a bordo. Il team è rimasto «scioccato» dall’annuncio giunto da Panama «di essere stata costretta a revocare l’iscrizione dell’Aquarius. In sostanza le Ong accusano l’Italia di aver fatto pressioni su Panama e citano un passaggio della comunicazione ricevuta dalle autorità panamensi in cui si legge che «sfortunatamente è necessario che Aquarius sia esclusa dal nostro registro». Msf chiede all’Europa di intervenire per far sapere che «le minacce del governo italiano sono infondate». Il Viminale replica: nessuna pressione. È in questo clima che il decreto del ministro arriva oggi in Cdm. Intanto su quelli che ha definito «fenomeni intollerabili», il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è passato dalle parole ai fatti. Ieri ha fatto fermare la sua auto di servizio a Salerno e intercettato un nigeriano all’esterno di un supermercato per farlo portare via dai vigili urbani. «Do voce alla gente. L’accattonaggio degli extracomunitari è un fenomeno organizzato dalla criminalità», ha detto. E a chi nel Pd sobbalza, ha replicato sferzante: «Molti dirigenti del Pd sembrano marziani, qualcuno è anche imbecille». •