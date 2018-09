Mogadiscio, attentato suicida, 3 morti

GUE-CB

(ANSA) - NAIROBI, 2 SET - Tre soldati sono rimasti uccisi in un attacco suicida contro un palazzo del governo a Mogadiscio. Lo riferisce la Bbc. Almeno 14 i feriti, tra i quali sei bambini. L'attentatore era a bordo di un'autobomba che ha cercato di passare un check-point ma è stata fermata dalle forze di sicurezza ed è saltata in aria poco dopo. La forte esplosione, nel quartiere di Howlwadag, ha danneggiato anche palazzi vicini e fatto crollare il tetto di una moschea. L'attacco non è stato ancora rivendicato ma si presume sia opera del gruppo terrorista Al Shabaab. Lo scorso ottobre gli estremisti islamici uccisero oltre 500 persone con ben due camion bomba innescati in zone affollate della capitale somale.