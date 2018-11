CU

(ANSA) - WASHINGTON, 1 NOV - Oltre 23 milioni di americani hanno già votato per le elezioni di Midterm. Un record per il sistema del voto anticipato, che può essere esercitato di persona o per posta. Si tratta di cifre che fanno prevedere per l'Election Day di martedì 6 novembre un primato di affluenza alle urne.