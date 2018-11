Michelle presenta libro,a sorpresa Obama

SAV-RF

(ANSA) - WASHINGTON, 18 NOV - Paragonandosi al rapper Jay-Z, Barack Obama ha fatto una apparizione a sorpresa durante la presentazione a Washington dell'ultimo libro della moglie Michelle, 'Becoming". L'ex presidente si e' presentato con un bouquet di fiori. "E' come ... sai quando Jay-Z esce durante il concerto di Beyonce'?...Come Crazy in love?", ha detto, riferendosi a quando il rapper appare ai concerti della moglie quando canta la sua famosa canzone. "E' la stessa cosa, è solo un piccolo assaggio per migliorare il concerto", ha aggiunto.