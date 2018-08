Merkel vuole tedesco capo Commissione Ue

PGL

(ANSA) - BERLINO, 22 AGO - Il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, ha dato la sua disponibilità a Angela Merkel come candidato tedesco successore di Mario Draghi alla guida della Bce, ma per la cancelliera la priorità sarebbe un'altra: più che all'Eurotower, vorrebbe un tedesco alla presidenza della Commissione Ue. È quello che scrive Handelsblatt on line, citando un rappresentante di governo di alto rango, di cui non fa il nome. "Per Merkel non è la Bce ad avere la priorità, ma la commissione Ue", dice la fonte.