Marocco: turiste uccise da 'fedeli Isis'

(ANSA) - RABAT, 20 DIC - C'è un secondo video che mostra i quattro sospettati dell'omicidio delle due studentesse decapitate lunedì a Imlil, in Marocco, mentre giurano fedeltà allo Stato islamico e ad Abu Bakr Al Baghdadi. Lo ha diffuso via Twitter l'islamologo francese Romain Caillet. Dopo la diffusione delle scioccanti immagini sulla fine delle ragazze, il video toglie ogni dubbio sulla matrice terroristica. I quattro, con la bandiera nera dello Stato islamico sullo sfondo, si dicono pronti a rispondere alla chiamata dell'Isis per commettere attentati.