Maduro apre a elezioni politiche

(ANSA) - CARACAS, 30 GEN - Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha respinto l'ultimatum lanciato dai paesi europei al suo governo, escludendo la possibilità delle sue dimissioni - e di elezioni presidenziali anticipate - proponendo invece che si convochino elezioni politiche anticipate come "soluzione attraverso il voto popolare": lo ha detto in un'intervista a Sputnik. Dopo aver respinto la possibilità di nuove elezioni presidenziali, Maduro ha detto che però "sarebbe ottimo che ci fossero elezioni anticipate per il Parlamento venezuelano, che sarebbe un modo di garantire che ci sia un dibattito politico e una soluzione con il voto popolare". Dalle politiche del dicembre del 2015, l'opposizione controlla 109 seggi del Parlamento unicamerale, contro i 55 della coalizione chavista. Nel gennaio del 2016, però, il Tribunale Supremo di Giustizia ha dichiarato l'Assemblea in ribellione e ha dichiarato senza alcun valore le sue decisioni.