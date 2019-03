Macron, nazionalismo non è la risposta

NS

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - "La paura dell'apertura può portare alla chiusura. La risposta non sia l'Europa dei nazionalismi: nessun paese, nè l'Italia nè la Francia, potrà risolvere i propri problemi ripiegandosi su se stessi, ma insieme agli altri". Così Emmanuel Macron nel corso dell'intervista a 'Che tempo che fa'. "Il sogno europeo deve essere reinventato ora, come accade con il Rinascimento. Non basta proteggere quello che abbiamo, evitando che peggiori. Io mi batto e mi batterò sempre per migliorare la nostra democrazia", ha aggiunto.