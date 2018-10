Libia: Moavero, Putin invitato a Palermo

YK2-CNT

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - Il presidente russo Vladimir Putin è stato invitato alla Conferenza sulla Libia in programma a Palermo a novembre: lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi al termine dell'incontro a Mosca con il suo omologo russo Serghiei Lavrov . "Abbiamo invitato il presidente russo, così come altri leader, a partecipare alla conferenza", ha detto il ministro italiano. Il capo della diplomazia russa, Serghiei Lavrov, ha rimarcato che "per quanto riguarda il livello della partecipazione" russa alla Conferenza di Palermo sulla Libia, verrà precisato "un po' piu' tardi" quando Mosca avrà "analizzato il materiale" che le è stato inoltrato "assieme all'invito".