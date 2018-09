Libia: Moavero, ambasciatore rientrato

GA

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "La nostra ambasciata in Libia è aperta e operativa". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi precisando che a seguito di un'intervista in lingua araba, "che l'ambasciatore ha deciso autonomamente di rilasciare", ci sono stati "malintesi" seguiti da manifestazioni di piazza. A seguito di questi eventi l'ambasciatore ha deciso "autonomamente" di rientrare per ragioni di sicurezza.