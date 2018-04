Libano: parlamentari, si vota all'estero

DAC

(ANSA) - BEIRUT, 29 APR - I libanesi residenti all'estero stanno votando per le prime elezioni parlamentari nel Paese in 9 anni. I seggi saranno aperti domenica prossima mentre oggi si vota in 33 Paesi in Africa, Europa, America e Australia: due giorni fa si è votato invece in sei Paesi arabi. E' la prima volta che le migliaia di libanesi residenti all'estero possono votare anche se al momento l'agenzia di stampa governativa afferma che gli aventi diritti al voto sono 82.970 con l'Australia con il più alto numero: ben 12mila, seguita dal Canada, 11.438 e gli Usa con 10.000.