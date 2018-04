Legale Daniels: Trump ha giorni contati

YLD-GV

(ANSA) - NEW YORK, 20 APR - I giorni di Donald Trump alla Casa Bianca sono contati, secondo Michael Avenatti, legale di Stormy Daniels, la porno star alla quale l'avvocato del presidente Michael Cohen ha affermato di aver pagato 130 mila dollari in un accordo di confidenzialità sulla sua presunta relazione con il tycoon nel 2006. "Farò una previsione: non credo che il presidente finirà il suo mandato", ha detto Avenatti alla Msnbc. Nei giorni scorsi l'Fbi aveva perquisito lo studio di Cohen a New York, sequestrando del materiale, presumibilmente anche su Stormy Daniels. Cohen sta cercando di ottenere l'autorizzazione a rivedere il materiale sequestrato prima dell'Fbi. E a questo proposito Avenatti aveva detto che è questione di tempo e che il legale volterà le spalle al presidente di fronte al rischio di essere incriminato e quindi di finire in prigione.